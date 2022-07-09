Больше 36 млн в месяц: Богомолов похвастался доходами

Театром на Малой Бронной Константин Богомолов руководит три года. Накануне труппа переехала в отремонтированное историческое здание на Патриарших, а театр за три месяца заработал 81 миллион рублей. Об этом заявила директор Елена Мироненко.
«С апреля по июль 2022 года мы заработали столько же, сколько за весь предыдущий сезон — 81 миллион. За июнь — больше 36 миллионов», — сказала Елена Мироненко на пресс-конференции в ТАСС.
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Напомним, ранее стало известно, что Константин Богомолов планирует поставить спектакли «А зори здесь тихие», «Летят журавли» и другие постановки на военную тематику.