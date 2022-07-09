Больше 36 млн в месяц: Богомолов похвастался доходами

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, ранее стало известно, что Константин Богомолов планирует поставить спектакли «А зори здесь тихие», «Летят журавли» и другие постановки на военную тематику.

Смотрите также: