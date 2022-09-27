«Большая редкость в шоу-бизнесе»: Юлия Савичева назвала выдающиеся качества Бориса Моисеева

Певица Юлия Савичева выразила в социальных сетях соболезнования по умершему коллеге Борису Моисееву.

«Мы с Борисом были знакомы очень давно. Мы общались, и я всегда была рада видеть его, когда мы нечаянно пересекались на съемках или концертах. Я с удовольствием приходила на его шоу, и, знаете, можно по-разному относиться к его творчеству, но он был настоящий артист — «выпуклый», яркий, запоминающийся», — поделилась 35-летняя артистка в Telegram.

«Он не врал, никого из себя не строил и делал так, как не делал никто — так, как хотел. Он был очень остроумен, скромен и всегда помогал, когда к нему обращались за помощью. Поверьте, в шоу-бизнесе все эти качества большая редкость. Покойся с миром, Борис».