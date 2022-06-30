«Большая диверсия»: Максим Галкин поднял на смех возобновление производства «москвичей» в России

Телеведущий Максим Галкин, сбежав в Израиль вместе с Аллой Пугачевой и детьми, решил не терять времени зря и устроил гастроли по городам Земли обетованной. Артист в своих выступлениях не раз касался событий, происходящих в России, причем старался подать их в негативном свете, часто высмеивал.

На этот раз он не постеснялся высмеять возобновление производства «москвичей» на мощностях завода ушедшего с рынка бренда Renault. Он назвал это решение властей диверсией.

«Самая большая диверсия произошла на заводе Renault, где решили выпускать «москвичи», — цитирует Галкина сайт CTNews.

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