«Больно, спустя годы после развода»: Миро пожалела Бузову

Лена Миро отреагировала на перепалку, которую устроили Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов в соцсетях. По мнению блогерши, поющая ведущая ответила экс-супругу, поскольку до сих пор не забыла его.
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Из-за этого акула пера даже пожалела звезду. Миро посоветовала Бузовой выбросить Тарасова из головы.
«Оль, забудь уже и живи ты дальше. Не отвечай. В твоей вселенной Димы нет», — написала блогерша на сайте lena-miro.ru.
При этом, Лена не посчитала послание Ольги к бывшему мужу правильным ходом. По ее мнению, таким образом теледива не поставила футболиста на место, а дала понять, что все еще помнит его.
«Показывать всему свету, как тебе больно, спустя годы после развода, когда бывший уже наклепал трех или четырех детей, это не круто», — резюмировала Миро.