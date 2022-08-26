«Больно, спустя годы после развода»: Миро пожалела Бузову

Лена Миро отреагировала на перепалку, которую устроили Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов в соцсетях. По мнению блогерши, поющая ведущая ответила экс-супругу, поскольку до сих пор не забыла его.

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Из-за этого акула пера даже пожалела звезду. Миро посоветовала Бузовой выбросить Тарасова из головы.