Больно смотреть: Рудова на отдыхе разбила ноги в кровь

Актриса Наталья Рудова отправилась в Турцию в долгожданный отпуск, и в первые же дни своего пребывания успела получить травму. Артистка разбила ноги в кровь, прогуливаясь по острым ракушкам.

В похожей ситуации оказалась и подруга звезды, девушка «заработала» несколько ссадин на коленях, из которых впоследствии выступила кровь.

Рудова во всей красе продемонстрировала свои стройные ножки с кровоточащими ранами, блеснув при этом соблазнительным загаром на фоне воды. Вдобавок артистка дала понять, что совершенно не расстроилась.