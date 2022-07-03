Больно смотреть: Рудова на отдыхе разбила ноги в кровь

Актриса Наталья Рудова отправилась в Турцию в долгожданный отпуск, и в первые же дни своего пребывания успела получить травму. Артистка разбила ноги в кровь, прогуливаясь по острым ракушкам.
В похожей ситуации оказалась и подруга звезды, девушка «заработала» несколько ссадин на коленях, из которых впоследствии выступила кровь.
Рудова во всей красе продемонстрировала свои стройные ножки с кровоточащими ранами, блеснув при этом соблазнительным загаром на фоне воды. Вдобавок артистка дала понять, что совершенно не расстроилась.
Наталья Рудова получила травму на отдыхе. Фото: соцсети
«Надо беречь свое тело»; «Не забывайте обрабатывать раны. Это важно!» — распереживались поклонники артистки.
Накануне Наталья Рудова устроила морскую прогулку на яхте. Она покрасовалась на палубе в зеленом мини-бикини, повязав на бедра тонкое парео. Актриса похвасталась своими изящными формами и видом на побережье.
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