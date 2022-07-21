Больница, но не реанимация: Марк Варшавер рассказал подробности о самочувствии Инны Чуриковой

Накануне в Сети появились новости о госпитализации актрисы Инны Чуриковой. 78-летняя звезда «Ленкома», якобы, неудачно упала и сломала ребра, грудину и подвздошную кость. До больницы она добралась сама, и врачи срочно поместили ее в реанимационное отделение.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, директор театра «Ленком» Марк Варшавер опровергает страшное происшествие с Инной Чуриковой.

«Очень некрасивое вранье, - рассказал Марк Борисович «Комсомольской правде». – Инна Михайловна просто заехала в больницу сделать анализы. У нас в театре начался отпуск. У артистов появилось больше свободного времени, в том числе на свое здоровье. Не было никакого падения, а уж тем более – переломов».

По словам Варшавера, Чурикова с ним на связи, она звонила и предупреждала, что все у нее в порядке со здоровьем.