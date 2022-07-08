Больная раком Вайкуле после сообщений о рецидиве вышла на связь

Лайма Вайкуле объявилась в свих социальных сетях на фоне слухов о рецидиве рака у нее. Известно также, что поддержать подругу приехала в Юрмалу Алла Пугачева.

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Вайкуле выставила в Сеть афишу, которая обещала ее участие в концерте 27 июля, что явно не говорит о плохом самочувствии звезды.

Напомним, ранее Лайма Вайкуле отметила свой ежегодный фестиваль уже в третий раз, предыдущие два раза он не состоялся из-за пандемии коронавируса, а теперь из-за сложной мировой обстановки. Многим артистам трудно добраться в Латвию.

Сама певица сказала, что считает проведение музыкального праздника неэтичным на фоне общих сложностей.

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