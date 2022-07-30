Болгарский паспорт: стала известна причина задержания Киркорова в аэропорту Кишинева

Накануне Филипп Киркоров частным бортом прилетел в аэропорт Кишинева. В VIP-зале он появился в 23:30 и пробыл там до самого утра. Поп-короля не пропустили таможенники. Ему запретили въезд в страну. Причина была неизвестна.

Теперь же выяснилось, что Киркоров предъявил болгарский паспорт и поэтому застрял. Об этом сообщает «Абзац».