«Болезненный удар»: продюсер – о запрете Киркорову въезжать в Молдавию

Филипп Киркоров вновь попал в неприятную ситуацию. Накануне он прилетел в аэропорт Кишинева, но не прошел паспортный контроль. Ему запретили въезд в страну.
Музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров считает, что для Киркорова это настоящий удар, ведь несколько лет назад поп-король поддержал Молдавию на Евровидении, выступив в качестве продюсера певицы Натальи Гордиенко.
«Я считаю, что это болезненный внутренний удар для Киркорова. Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на Евровидение в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин — так просто не поступают», — цитирует Ашурова «Лента.ру».
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Напомним, известно, что в аэропорту Кишинева Филипп Киркоров находится до утра. При этом причина его визита в Молдавию неизвестна.