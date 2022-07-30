«Болезненный удар»: продюсер – о запрете Киркорову въезжать в Молдавию

Накануне поп-короля развернули в аэропорту Кишинева.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Филипп Киркоров вновь попал в неприятную ситуацию. Накануне он прилетел в аэропорт Кишинева, но не прошел паспортный контроль. Ему запретили въезд в страну.

Музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров считает, что для Киркорова это настоящий удар, ведь несколько лет назад поп-король поддержал Молдавию на Евровидении, выступив в качестве продюсера певицы Натальи Гордиенко.

«Я считаю, что это болезненный внутренний удар для Киркорова. Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на Евровидение в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин — так просто не поступают», — цитирует Ашурова «Лента.ру».

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, известно, что в аэропорту Кишинева Филипп Киркоров находится до утра. При этом причина его визита в Молдавию неизвестна.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  