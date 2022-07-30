«Болезненный удар»: продюсер – о запрете Киркорову въезжать в Молдавию

Филипп Киркоров вновь попал в неприятную ситуацию. Накануне он прилетел в аэропорт Кишинева, но не прошел паспортный контроль. Ему запретили въезд в страну.

Музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров считает, что для Киркорова это настоящий удар, ведь несколько лет назад поп-король поддержал Молдавию на Евровидении, выступив в качестве продюсера певицы Натальи Гордиенко.