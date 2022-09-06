«Болею за тебя, брат»: Дуэйн Джонсон поддержал расплакавшегося на кинофестивале Брендана Фрейзера

Голливудский актер Дуэйн Джонсон подбодрил своего коллегу Брендана Фрейзера, который сорвал овации на Венецианском кинофестивале в минувшие выходные и расплакался, не сдержав эмоций.

Напомним, 53-летняя звезда «Мумии» и «Джорджа из джунглей» сыграл толстого гея в новой драме «Кит» режиссера Даррена Аронофски. Фильм был презентован в Венеции 4 сентября и, что называется, «зашел» элите мирового кино, которая рукоплескала Фрейзеру.