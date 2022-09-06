«Болею за тебя, брат»: Дуэйн Джонсон поддержал расплакавшегося на кинофестивале Брендана Фрейзера

Голливудский актер Дуэйн Джонсон подбодрил своего коллегу Брендана Фрейзера, который сорвал овации на Венецианском кинофестивале в минувшие выходные и расплакался, не сдержав эмоций.
Напомним, 53-летняя звезда «Мумии» и «Джорджа из джунглей» сыграл толстого гея в новой драме «Кит» режиссера Даррена Аронофски. Фильм был презентован в Венеции 4 сентября и, что называется, «зашел» элите мирового кино, которая рукоплескала Фрейзеру.
«Мужики, я так счастлив видеть эти прекрасные овации Брендану, — написал Дуэйн в Twitter. - Он поддержал меня в своей франшизе «Мумия возвращается» для моей первой роли, которая положила начало моей голливудской карьере. Болею за все твои успехи, брат, и поздравляю моего приятеля Даррена Аронофски».
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Напомним, что первым фильмом Джонсона была «Мумия возвращается» 2001 года с Бренданом Фрейзером в главной роли. Спустя двадцать лет бывший рестлер стал самым высокооплачиваемым актером в мире, а звезда «Мумии» успел потолстеть, стать забытым в Голливуде и триумфально вернуться на экраны.