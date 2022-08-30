«Боль Карпович всем очевидна»: признание «папиной дочки» после свадьбы Прилучного прокомментировала Миро

После бракосочетания Павла Прилучного и Зепюр Брутян его экс-пассия Мирослава Карпович призналась в соцсетях, что испытывает боль, и даже пропала на некоторое время из соцсетей, в которых была очень активна.

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Блогер Лена Миро вспомнила, что Павел Прилучный отрекся от нее, заявив, что никогда не говорил о том, что они в отношениях.

«Ну, конечно, больно! И то, что жених с другой сочетался, и то, что потом отрекся. Спасибо, сказал, мадам Карпович. Никогда не говорили, что мы — парень с девушкой. И хотя Прилучного тут понять можно, боль Карпович тоже всем очевидна», — написала Миро в своем ЖЖ.