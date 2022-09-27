«Он боится»: Степанова раскрыла, почему Кушанашвили рабски поддерживает Пугачеву

В частности, досталось Ксении Собчак и Отару Кушанашвили. Последний давно и активно выступает на стороне Пугачевой и Галкина*, признаваясь им в любви и преданности. На это у Степановой есть объяснение.

«Отар Кушанашвили: «Аллочка приедет, ну, эта женщина всем покажет» - я понимаю, что он боится, ему по-другому в Москве не выжить. Они настолько все боятся, что вынуждены поддерживать этот иллюзорный фейковый мыльный пузырь под названием «Алла Борисовна», - раскрыла суть Степанова.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента