«Он боится»: Степанова раскрыла, почему Кушанашвили рабски поддерживает Пугачеву

Психолог и блогер Вероника Степанова объяснила, почему многие звезды так демонстративно заискивают перед Аллой Пугачевой. Недавний пример с ее скандальным заявлением, где она попросила себе статус иноагента, снова показал, что таких лизоблюдов в окружении Примадонны немало. И Степанова вывела их на чистую воду.
В частности, досталось Ксении Собчак и Отару Кушанашвили. Последний давно и активно выступает на стороне Пугачевой и Галкина*, признаваясь им в любви и преданности. На это у Степановой есть объяснение.
«Отар Кушанашвили: «Аллочка приедет, ну, эта женщина всем покажет» - я понимаю, что он боится, ему по-другому в Москве не выжить. Они настолько все боятся, что вынуждены поддерживать этот иллюзорный фейковый мыльный пузырь под названием «Алла Борисовна», - раскрыла суть Степанова.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента