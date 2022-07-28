«Боится потерять все деньги»: Николаев выразил свое разочарование Галкиным

Как заметил телеведущий, юморист не имеет право презирать родную страну.
Юрий Николаев

Юрий Николаев. Фото: Global Look Press

Телеведущий Юрий Николаев в программе «Антонимы» негативно отозвался о юмористе Максиме Галкине, который уехал несколько месяцев назад из России.

«Галкин много денег заработал в России. Он уехал, потому что боится потерять все свои деньги, которые были заработаны за счет государства и благодаря работе на федеральных каналах».

Как заметил Юрий Николаев, Максим Галкин не имеет права негативно отзываться о родной стране. Сейчас же юморист охаивает родину и откровенно ее ненавидит.

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Напомним, что Максим Галкин сейчас дает концерты в разных странах мира. В недалеком будущем он поедет с гастролями в Австралию и США.

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