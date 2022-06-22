«Он боится потерять, что у него снаружи»: Галанин ответил Гребенщикову

Ранее Борис Гребенщиков заявил: «У меня нет возможности проявить к ним чувства. Галанина видел два-три раза в жизни. «Чайфов» почаще. Но у каждого своя точка зрения. Куда она приведет в итоге — это вопрос не ко мне».

Напомним, что Борис Гребенщиков уже много лет проживает в Лондоне, где у него есть звукозаписывающая студия. За последние месяцы он сделал ряд громких антироссийских заявлений.

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