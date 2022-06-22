«Он боится потерять, что у него снаружи»: Галанин ответил Гребенщикову

Рок-музыкант Сергей Галанин в беседе с Teleprogramma.pro ответил своему коллеге Борису Гребенщикову, который заявил, что некоторые его коллеги, в том числе Сергей Галанин и Владимир Шахрин, боятся потерять в России деньги и карьеру, поэтому ездят с патриотическими концертами.
«Я тоже самое могу сказать про Бориса Борисовича. Мы с ним давно знакомы. В нормальных отношениях всегда были. Он уже тридцать лет живет снаружи нашей страны. Он боится потерять, что у него снаружи».
Ранее Борис Гребенщиков заявил: «У меня нет возможности проявить к ним чувства. Галанина видел два-три раза в жизни. «Чайфов» почаще. Но у каждого своя точка зрения. Куда она приведет в итоге — это вопрос не ко мне».
Напомним, что Борис Гребенщиков уже много лет проживает в Лондоне, где у него есть звукозаписывающая студия. За последние месяцы он сделал ряд громких антироссийских заявлений.