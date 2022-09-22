Богомолов проболтался о своем реальном местонахождении

Муж Ксении Собчак Константин Богомолов проболтался, где он находится на самом деле. Режиссера возмутили слухи в Сети якобы об их эмиграции.

«Утомительная чушь от Telegram-помоек. Какие-то отъезды, эмиграции. Регулярность — раз в полгода. Господа новостные ассенизаторы и прочая, а также невинные души, что попадаются в Сети этих ловцов хайпа. Моя семья, мои родственники и я сам в России. Были, есть и будем. Живем и трудимся, и никак иначе», — заявил он в соцсетях.

Богомолов также подчеркнул, что скоро в Театре на Малой Бронной ожидаются новые премьеры.