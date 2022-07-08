Богомолов предложил устроить вместо «Кинотавра» аналогичный фестиваль в Москве

Известный режиссер Константин Богомолов предложил заменить сочинский «Кинотавр» аналогичным фестивалем в Москве.

Муж Ксении Собчак отметил, что несколько странно проводить красную ковровую дорожку в 35-градусную жару, киносмотр лучше устраивать в более «аскетичных» условиях, и в Москве они обязательно найдутся.

И новый фестиваль должен обязательно сосредоточиться на отечественном кино, что, по мнению режиссера, крайне важно в нынешнее время.

«Мне кажется, оно медленно и верно в последние годы набирает обороты. Я уверен, что это не связано с отдельными фигурами, это глобальный тренд, оно будет набирать обороты. Сейчас сосредоточиться на родном кино — это важно», — цитирует Богомолова ТАСС.

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Напомним, ранее президент «Кинотавра» Александр Роднянский отменил проведение кинофестиваля в 2022 году из-за политической обстановки. Смотр проходил ежегодно с 1991 года, однако теперь, и правда, может быть заменен на нечто иное.

Хотя, если говорит о Москве, то в российской столице уже имеется крупный международный кинофестиваль. В этом году он начнется в конце августа.

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