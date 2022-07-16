«Богиня!»: Севастьянова эффектно распахнула рубашку на публике

Недавно олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова заявила, что обеспечивает себя сама.

В последнее время спортсменка наслаждается красотами Монако. На курорт она улетела практически сразу после возращения с проекта «Звезды в Африке», в котором принимала участие минувшей весной.

В своей соцсети Каролина показала кадры из авто, на которых позировала в белоснежной рубашке. Гимнастка распахнула несколько пуговиц, поманив роскошным декольте.