«Богиня!»: Севастьянова эффектно распахнула рубашку на публике

Недавно олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова заявила, что обеспечивает себя сама.
В последнее время спортсменка наслаждается красотами Монако. На курорт она улетела практически сразу после возращения с проекта «Звезды в Африке», в котором принимала участие минувшей весной.
В своей соцсети Каролина показала кадры из авто, на которых позировала в белоснежной рубашке. Гимнастка распахнула несколько пуговиц, поманив роскошным декольте.
«Красавица! Богиня просто! Какая вы классная!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, весной Севастьянова отметила свое 27-летие в кругу родных и своего возлюбленного по имени Александр.