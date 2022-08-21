Богиня на чилле: младшая дочь Стриженовой в белом бикини грациозно прилегла на шезлонг, сверкая своими прелестями

Младшая дочь известной телеведущей и актрисы Екатерины Стриженовой Александра - красавица и выпускница МГУ.
Сейчас наследница известного семейства вместе с подругами отдыхает в Турции. Во время жарких каникул на море 21-летняя Александра размещает в соцсети горячий контент.
Последние фото в ее микроблоге откровенны и провокационны.
На этот раз Александра Стриженова засветила свои прелести, изящно расположившись на шезлонге. Дочь Екатерины Стриженовой облачилась в белое бикини, которое подчеркнуло красивый загар.
Дочь Екатерины Стриженовой в бикини. Фото: соцсети
«Стараюсь изо всех сил стать», - написала под фото Александра Стриженова.
В числе первых на провокационный снимок девушки отреагировала ее мама Екатерина Стриженова.
«Загар!» - оценила телеведущая.
«Да!» - согласилась с ней дочь.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».