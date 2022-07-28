Богиня — и точка: приемная дочь Игоря Крутого подчеркнула женственные формы в платье по фигуре с прорезями в интересных местах

Падчерица известного композитора и продюсера Игоря Крутого Вика Крутая обожает демонстрировать свою фигуру.
Вика - обладательница женственных форм, так что ей есть что подчеркнуть. Сейчас брюнетка отдыхает в Портофино и делится снимками из этого курортного местечка в микроблоге. Показывает Вика Крутая, конечно же, не роскошные ландшафты, а себя на их фоне.
На этот раз она разместила снимок, на котором предстала в вечернем наряде. Черное платье плотно облегает стан Вики Крутой, акцентируя внимание на ее соблазнительных формах. А прорези на платье в интересных местах только добавляют пикантности.
Вика Крутая в черном платье. Фото: соцсети
«Черный — это всегда хорошая идея», — написала под фото Вика Крутая.
Поклонники делают 36-летней Виктории комплименты, по их словам, она богиня.
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Напомним, Игорь Крутой воспитывал Вику, дочку жены Ольги от первого брака, с ранних лет. Он считает ее своим ребенком и не делает разницы между ней и родной дочкой Сашей.