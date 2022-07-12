Богиня и точка: Каролина Севастьянова подчеркнула фигуру в обтягивающей юбке и лифе изумрудного оттенка

Прославленная гимнастка Каролина Севастьянова подразнила фанатов роскошными формами.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает удерживать интерес поклонников к своей персоне.

Только теперь спортсменка делает это не благодаря спортивным достижениям. Сейчас Каролина Севастьянова усиленно демонстрирует свои прелести.

Красавица отдыхает этим летом на Лазурном Берегу Франции и исправно пополняет свои соцсети снимками — один горячее другого. Фото в бикини и облегающих летних нарядах — самые частотные в микроблоге Каролины Севастьяновой.

На этот раз спортсменка предстала в наряде, состоящем из лифа и обтягивающей юбки оттенка изумрудов.

Каролина Севастьянова в топе и юбке. Фото: соцсети

«Изумрудный цвет — это любовь», — написала под фото Каролина Севастьянова.

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Подписчики Каролины Севастьяновой предсказуемо пришли в восторг, увидев ее в этом образе.

«Восхитительна», «Какая обворожительная девушка», «Каролина, вы божественно прекрасны!», «Богиня и точка!» — высказались в Сети.

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