Богиня и точка: Каролина Севастьянова подчеркнула фигуру в обтягивающей юбке и лифе изумрудного оттенка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова продолжает удерживать интерес поклонников к своей персоне.
Только теперь спортсменка делает это не благодаря спортивным достижениям. Сейчас Каролина Севастьянова усиленно демонстрирует свои прелести.
Красавица отдыхает этим летом на Лазурном Берегу Франции и исправно пополняет свои соцсети снимками — один горячее другого. Фото в бикини и облегающих летних нарядах — самые частотные в микроблоге Каролины Севастьяновой.
На этот раз спортсменка предстала в наряде, состоящем из лифа и обтягивающей юбки оттенка изумрудов.
Каролина Севастьянова в топе и юбке. Фото: соцсети
«Изумрудный цвет — это любовь», — написала под фото Каролина Севастьянова.
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Подписчики Каролины Севастьяновой предсказуемо пришли в восторг, увидев ее в этом образе.
«Восхитительна», «Какая обворожительная девушка», «Каролина, вы божественно прекрасны!», «Богиня и точка!» — высказались в Сети.