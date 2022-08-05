«Богатство не влезло»: любовница Тимати чуть не выронила грудь из крошечного лифа

Новая избранница Тимати Валентина Иванова наслаждается вниманием публики и активно привлекает внимание к своей персоне провокационным контентом.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Так, на очередной серии снимков 19-летняя модель позировала в лимонном бикини. Крошечный лиф купальника едва вместил пышный бюст красотки.
Валентина Иванова. Фото: соцсети
Пользователи Сети по достоинству оценили формы пассии рэпера.
«Ох, какая же красивая»; «Лиф маловат, богатство не влезло»; «Вылитая Ирина Шейк»; «Фигура просто бомбическая»; «Незаконно быть такой горячей»; «Улыбка на миллион. А тело еще круче», — написали они.
Напомним, Тимати и Валентина встречаются несколько месяцев. За это время музыкант-бизнесмен успел несколько раз свозить возлюбленную в отпуск. Также он познакомил ее с семьей и друзьями.