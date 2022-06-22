«Бог отвел! Я бы себе не простил»: Лукинский ужаснулся, что мог навредить и без того болеющему Нарциссу на ринге

Комик Николай Лукинский не может прийти в себя после известия о том, что его близкий друг, которого он считал едва ли не сыном — Пьер Нарцисс — скоропостижно скончался. Последние дни своей жизни артист провел в больнице, он, как выразился юморист, «лег под капельницы». Никто не предполагал, что дело получит такой оборот.

Между тем 22 июня Николай Лукинский должен был встретиться на ринге с Пьером Нарциссом. Но бой отменили из-за плохого самочувствия «фабриканта». Певец был заявлен как участник съемок бойцовского проекта «Наше дело».

Лукинский заявил, что не смог бы себе простить, если бы еще больше навредил Нарциссу в случае их встречи на поединке. При условии, что Пьера бы выписали из больницы и тот почувствовал в себе силы принять участие в спарринге.

«А у нас с ним бой должен был быть. Никто даже не предполагал, что все вот так закончится. Я расплакался, прослезился, честно скажу. Такой добрый-добрый-добрый! Золотой просто человек. Ужас! Я бы себе не простил, если бы это все на ринге произошло. До боя не дошло. Бог отвел. Про похороны ничего не знаю. Сижу в шоке. Я к нему в больницу собирался в Жуковский. Но вот, понимаете... Через три дня, думаю, похороны! Как положено. Печально!» — говорил Николай Лукинский в беседе с Teleprogramma.pro.

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