«Боевое крещение, товарищи!»: как Пугачева зазывала Жванецкого в воду на пляже Одессы

В какой-то момент Примадонна воскликнула: «Боевое крещение, товарищи!». После этого она стала звать Михаила Жванецкого в воду. Сатирик, однако, не согласился. В итоге Примадонна пошла на штурм водной глади в одиночестве.

«Только договоримся так, за мной плыть не надо. Договорились?», - обратилась Примадонна к толпе зевак. Впрочем, группа мальчишек все равно увязалась за звездой.

В воде Пугачева неожиданно объявила, что не умеет плавать. Сорокина, которая была неподалеку, стала придерживать звезду за руку. Впрочем, Примадонна отмахнулась. Плыла она достаточно уверенно и вскоре вышла на берег, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Михаил Жванецкий был одним из лучших друзей Аллы Пугачевой. Он ушел из жизни в ноябре 2020 года.