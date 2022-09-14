Бодрый, веселый, счастливый: как выглядел Владимир Сунгоркин на последнем фото перед внезапной смертью

Владимир Сунгоркин, главный редактор «Комсомольской правды», скоропостижно умер в тайге Приморского края от инсульта. Медиаменеджер был в отпуске и проходил экспедицию в компании коллег, связанную с изучением материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
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Для многих эта новость стала шоковой — во время экспедиции Владимир Сунгоркин совсем не выглядел уставшим или больным, да и не тот возраст (68 лет), чтобы не вынести нагрузки похода.
«Комсомольская правда» опубликовала одну из последних фотографий, сделанных в Приморье, на которой Владимир Сунгоркин жизнерадостно улыбается.
Владимир Сунгоркин с коллегами в экспедиции. Фото: КП
Таким был Владимир Сунгоркин и на ВЭФ-2022 — бодрым, подтянутым, улыбающимся. Ниже — одни из последних кадров с ним.
У Владимира Сунгоркина остались жена и трое детей.