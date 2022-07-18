«Бодра, весела и хорошо выглядит»: Боня - о внешнем виде Вайкуле

Как отметила модель, латвийская исполнительница очень зажигательно выступила в Монако.
Виктория Боня

Виктория Боня. Фото: Global Look Press

Модель Виктория Боня в «Телеграм» рассказала о том, как выглядит латвийская певица Лайма Вайкуле, которая выступила на частном мероприятии в Монако.

Как отметила Боня, она выставила в соцсетях видеозаписи с дня рождения знакомых, где выступила и Вайкуле. В итоге в личке у Бони было много сообщений, что якобы Лайма Вайкуле находится при смерти.

«Как вы сами можете видеть, это неправда. Бодра, весела и хорошо выглядит. Очень зажигательно выступила», - заявила Боня.

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Ранее в СМИ проходили сообщения, что у Вайкуле не все хорошо со здоровьем. Также отмечалось, что у звезды есть серьезные финансовые проблемы.

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