Bloomberg: эксперты прогнозируют падение цен на нефть к концу этого года

Агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической группы банка Citigroup озвучило новые данные о прогнозах цены на нефть марки Brent.

Предполагается, что к концу 2022 года она может упасть до $65 за баррель, а в финале 2023 года — до $45 за баррель. Правда, при условии, что начнется спад спроса из-за возможной рецессии.

«Касаемо нефти, судя по данным из истории, спрос становится отрицательным только во время самых тяжелых мировых рецессий. Но цены на нефть падают во время любой рецессии примерно до показателя предельной себестоимости», — приводит агентство слова аналитиков банка.

Эксперты при этом уточнили, что по такому варианту события могут развиваться, если страны ОПЕК+ не будут проводить «вмешательство» на нефтяных рынках, а также при условии снижения инвестиций в нефтяные ресурсы.