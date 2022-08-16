Блондинку променял на брюнетку: как выглядят бывшая и нынешняя жена SHAMANа

Марина Рощупкина была и остается преподавателем пения в детской школе искусств Новомосковска в Тульской области. SHAMANу она в начале 2010-х родила дочь, а после развода вышла замуж за коллегу.

Сейчас же SHAMAN встречается с топ-менеджером одной из компаний Еленой Мартыновой. Выглядит брюнетка, надо признать, очень эффективно.

Напомним, что SHAMAN рассказывал о своей личной жизни. Он отмечал, что помогает дочери. При этом с матерью ребенка он смог сохранить добрые отношения.