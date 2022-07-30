Блондинка с ядреной фигурой: как выглядит жена Ильи Соболева

Низкорослый, но остроумный комик Илья Соболев не скрывает, что не совсем понимает, как его красавица-жена обратила внимание именно на него.

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Тем не менее, успешная бизнесвумен, эффектная женщина и приверженица здорового образа жизни Наталья Пахомова полюбила резидента Comedy club, родив ему двух дочек – Соню и Еву.

Симпатичная блондинка имеет абсолютно бомбовую фигуру, которую показала в своем телеграме. Эффектнаz поза в купальнике показала всю прелесть ее ядреных форм.