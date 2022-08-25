Блондинка с голубыми глазами: как выглядит суррогатная мама двойняшек Пугачевой и Галкина

Лизу и Гарри выносила и родила Елена Ширинина.
Лиза и Гарри Галкины

Лиза и Гарри Галкины. Фото: соцсети

В 2013 году Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. Родила их суррогатная мама Елена Ширинина.

На тот момент 30-летняя блондинка с голубыми глазами жила в Казани. Елена знала, чьих детей носит под сердцем, о чем рассказала в ток-шоу «Прямой эфир».

«Когда бог дает возможность, физическое состояние, то почему бы нет? Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», - заявила Ширинина.

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Напомним, Лиза и Гарри Галкины родились 18 сентября 2013 года в клинике Лапино в Подмосковье.

Елена Ширинина. Фото: соцсети

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