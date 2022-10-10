«Блондинчик, копия мамы!»: Нюша перестала скрывать лицо сына Саффрона — свежие кадры

Нюша — мама двоих детей. У нее подрастает дочка Симба-Серафима и сынишка Саффрон. Раньше артистка тщательно скрывала личико малыша на всех фото, которые публиковала в личном микроблоге.

Однако после того, как Нюша с сыном поучаствовала в фотосессии для одного из глянцевых журналов, она стала чаще баловать поклонников снимками с Саффроном. Причем его лицо она больше не прячет.

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Фанаты сошлись во мнении, что мальчик очень похож на свою звездную маму. И даже на сестренку Симбу-Серафиму. Дети у Нюши блондинчики.