Блондин с длинными волосами: Стриженова в пальто цвета индиго привела подросшего внука в Пушкинский музей

На этот раз Екатерина отправилась в Пушкинский музей. Она поделилась кадрами, на которых предстала в пальто цвета индиго с поясом. За руку телеведущая вела малыша по залам, где представлены работы художников. Петя был в брюках и рубашки, а кроссовки придавали его наряду расслабленный вид. У него заметно отрасти локоны.

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