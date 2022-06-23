Блогер сообщил, что на Максима Галкина завели уголовное дело

В четверг, 23 июня, блогер Гаспар Авакян сообщил в социальных сетях о том, что на Максима Галкина якобы завели уголовное дело за «ложные высказывания» в отношении наших соотечественников.

Блогер обратился с соответствующим заявлением в Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области.

«Максим Галкин, по моему мнению, допустил ложные заявления по отношению к Армии РФ. Сейчас наши ребята охраняют наш покой, однако Галкин так не считает. Я сделал заявление по данному факту в ГУМВД», — заявил Авакян.

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