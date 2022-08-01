Блогер Манукян предложил Пугачевой развестись с Галкиным

Вадим Манукян, известный журналист и блогер, считает, что у Аллы Пугачевой в сложившейся ситуации остается единственный выход – расстаться с Максимом Галкиным. Только тогда Примадонна сможет вернуть себе доброе имя и вернуться, наконец, в Россию, сохранив свой прежний статус.

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«Максим за последние месяцы наговорил столько лишнего, что это неизбежно легло тенью и на саму Пугачеву. Сама Алла Борисовна преимущественно молчит. Однако сегодня молчание уже не работает…