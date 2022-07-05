Блогер Манукян объяснил, почему все забыли о Бузовой и Милохине

Молодые звезды российского шоу-бизнеса внезапно оказались отодвинутыми на второй план. Ни Даня Милохин, ни Ольга Бузова, похоже, сегодня не нужны стране. Привыкшие к всеобщему вниманию, они пытаются разжечь интерес публики искусственно, но эти попытки заканчиваются ничем.

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Свое мнение по этому поводу высказал журналист и блогер Вадим Манукян.

«Давайте вспомним, кто был у всех на устах: Ольга Бузова, Даня Милохин, Моргенштерн*. А где они сегодня? Кто о них вспоминает? Ирония судьбы состоит в том, что сегодня у всех на устах Алла Пугачева, Максим Галкин и Филипп Киркоров. О них говорят из каждого утюга.

А вот эти молодые ребята, ведь о них говорили гораздо чаще. Причем я не ставлю знак равенства между всеми этими артистами. Но, на мой взгляд, их время прошло. Они были актуальны в повестке той России, которая развлекалась. Сейчас Россия формирует новые смыслы. Происходит глобальная перепрошивка нашей страны», — приводит слова блогера издание РИА ФАН.

* — Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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