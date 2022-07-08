Близкий семье Пугачевой человек рассекретил ее истинные отношения с Галкиным

Маргарита Симоньян заявила во всеуслышание, что якобы Максим Галкин не является гетеросексуалом, а с Аллой Пугачевой живет по некоему договору.

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Однако подруга детства Примадонны Кира Прошутинская убеждена, что между Пугачевой и Галкиным – истинные чувства. Она бывала в гостях в замке звезд и лично наблюдала, как они трепетно относятся друг к другу.

«Я видела, как привязана Алла к Максиму. Я видела, что он стал главным смыслом ее жизни, взрослел, становился значительным», - рассказала Кира Прошутинская.

По словам телеведущей, именно рядом с Галкиным она преодолела многие комплексы из юности и наконец-то поняла, что такое жить за мужем, как за каменной стеной. По словам Прошутинской, Пугачева с радостью приняла на себя роль иждивенки и отказалась от карьеры ради мужа и детей. «Я думаю, он много дал ей как женщине, — он сделал ее счастливой», - добавила подруга Примадонны.

Источник: МК.ru.

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