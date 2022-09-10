«Близкие спокойны»: экс-жена провела спиритический сеанс с душой Пьера Нарцисса

Бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева тяжело переживает утрату. Музыкант скончался 21 июня 2022 года, но женщине сложно принять этот факт. Желая успокоиться и получить ответы на некоторые вопросы, Валерия решилась на спиритический сеанс.

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Калачева не обладает необходимыми навыками, поэтому обратилась за помощью к участнице «Битвы экстрасенсов» Татьяне Лариной. Девушек устроили результаты сеанса.

«Как прошел разговор с душой Пьера после смерти?» — интересуются подписчики Валерии в ее соцсети.

«Близкие спокойны, — ответила экс-жена музыканта. — Это несравнимо и неописуемо. Это все равно что мира, текущая с икон в твои руки. Это как сухой Марс, политый обильными дождями. Это как личное благословение Божье наяву».

Напомним, Нарцисс скончался 21 июня 2022 года после операции на почке. У исполнителя хита «Шоколадный заяц» отказало сердце. Ему было всего 45 лет.