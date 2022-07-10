Ближе к зиме резко подорожает: эксперты советуют покупать теплую одежду прямо сейчас

Эксперты предрекают небывалый рост цен на зимнюю одежду в предстоящем осенне-зимнем сезоне.

Поэтому, если кому-то нужно обновить гардероб, стоит сделать это прямо сейчас. К тому же, в ряде магазинов на теплые вещи сейчас хорошие скидки. Но уже осенью цены на них могут резко подняться. Рост будет составлять, в среднем, тридцать процентов.

Причин, по словам генерального директора Российского союза кожевников и обувщиков Александры Андрунакиевич, несколько. Это и высокий налог на добавленную стоимость, и отсутствие дешевых кредитов, и санкции.

В настоящее время поставки из Европы, которые оборвались из-за запретов, российские производители пытаются заместить через сотрудничество с Китаем и Индией, но из-за сложностей с логистикой это получается в 3-4 раза дороже.