«Ближе к четырем-пяти часам возвращался пьяный»: как Кузнецов откровенно спивался в «Ласковом мае»

Как отмечал Мускатин, Кузнецов много пил. «Он ходил по ларькам и говорил, чтобы ему платили за продажу кассет с музыкой «Ласковый май». Ему давали бутылку конька, иногда водки. И вот так он все лето на этом бодяжил», — говорил Мускатин.

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Напомним, что в какой-то момент Сергей Кузнецов покинул группу. Он создал свой музыкальный коллектив «Мама», который, правда, и близко не пользовался такой популярностью, как «Ласковый май».