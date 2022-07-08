Блестит на солнце: Наталья Рудова в бикини изящно изогнулась, выныривая из бассейна

Актриса сериалов «Универ», «Молодежка», «Татьянин день» Наталья Рудова улетела отдыхать в Турцию с подругой. В череде ярких летних дней красавица не забывает много фотографироваться в бикини, чтобы показать кадры своим поклонникам в соцсетях.

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Новое фото Рудовой заставило вздрогнуть многих преданных подписчиков. На снимке Наталья изящно выныривает из бассейна, красивы изгибаясь и демонстрируя пышный тыл в розовых стрингах от бикини. Пройти мимо такого ракурса молча многие не смогли.