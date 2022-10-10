«Благодарю за поддержку!»: Алла Пугачева вышла на связь из Израиля с заявлением

Судя по всему, Алла Пугачева поняла, что не совсем верно обратилась к своим соотечественникам после отлета из Москвы.
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Напомним, народная артистка заявила, что у нее есть некие враги и обозвала их «рабами» и «холопами», порадовавшись, что они ее ненавидят. И, поскольку звезда не уточнила, к кому именно обращается, многие обиделись на нее, приняв на свой счет.
И вот в соцсетях Алла Пугачева сделала новое заявление, на сей раз она создала добродушный пост, благодаря людей за поддержку. Из сообщения стало понятно, что она действительно прибыла в Израиль и воссоединилась с мужем.
«Благодарю за многомиллионную армию поклонников, за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи! Молюсь о вас и мире на святой земле! Я счастлива!» - написала певица микроблоге.
Алла Пугачева. Скриншот: соцсети