«Благодарю за поддержку!»: Алла Пугачева вышла на связь из Израиля с заявлением

Судя по всему, Алла Пугачева поняла, что не совсем верно обратилась к своим соотечественникам после отлета из Москвы.

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Напомним, народная артистка заявила, что у нее есть некие враги и обозвала их «рабами» и «холопами», порадовавшись, что они ее ненавидят. И, поскольку звезда не уточнила, к кому именно обращается, многие обиделись на нее, приняв на свой счет.

И вот в соцсетях Алла Пугачева сделала новое заявление, на сей раз она создала добродушный пост, благодаря людей за поддержку. Из сообщения стало понятно, что она действительно прибыла в Израиль и воссоединилась с мужем.