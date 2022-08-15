Битва луков: Волочкова доказала, что ее ножки ничуть не хуже, чем у Нетребко

Недавно оперная дива Анна Нетребко очаровала поклонников своими постройневшими ножками, представ на прогулке в Вероне в платье с пышной короткой юбочкой. Фолловеры заметили, что их любимица хорошеет день ото дня и выглядит счастливой.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
Однако за право стать «Мисс Стройные ножки» с Анной Нетребко вполне может побороться и балерина Анастасия Волочкова.
После яркого поста певицы артистка выставила в Сеть свое фото в похожем платье, открыв миру свои стройные формы.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
А вам чьи ножки больше нравятся — Анны Нетребко или Анастасии Волочковой?