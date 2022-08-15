Битва луков: Волочкова доказала, что ее ножки ничуть не хуже, чем у Нетребко

Звезды показали формы в похожих платьях с пышными юбками.
Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press

Недавно оперная дива Анна Нетребко очаровала поклонников своими постройневшими ножками, представ на прогулке в Вероне в платье с пышной короткой юбочкой. Фолловеры заметили, что их любимица хорошеет день ото дня и выглядит счастливой.

 

Анна Нетребко. Фото: соцсети

Однако за право стать «Мисс Стройные ножки» с Анной Нетребко вполне может побороться и балерина Анастасия Волочкова.

После яркого поста певицы артистка выставила в Сеть свое фото в похожем платье, открыв миру свои стройные формы.

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

А вам чьи ножки больше нравятся — Анны Нетребко или Анастасии Волочковой?

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