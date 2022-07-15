«Билеты в продаже»: Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге

Один из главных критиков всего происходящего в последнее время в мире, лидер группы «Ногу свело» Макс Покровский уже несколько лет живет в США. Зарабатывать при этом продолжает в России.
Недавно его имя было внесено в неофициальный черный список запрещенных в России артистов, но это не помешало Покровскому запланировать концерт в Санкт-Петербурге. Известно, что выступление пройдет в клубе «Морзе» 11 ноября.
«Да, концерт группы «Ногу свело» должен состояться. Информации о переносе пока не было. Билеты в продаже есть, их можно приобрести на нашем сайте», - цитирует организаторов «Абзац».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Добавим, что цены на билеты колеблются от 1500 до 6000 рублей.