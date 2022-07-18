Билеты стоят от 750 евро: Валерий Меладзе выступит на вечеринке для богатых в Монако

Популярный исполнитель Валерий Меладзе, что называется, переобулся в воздухе.

Еще недавно музыкант заявлял о своем желании уйти из шоу-бизнеса, говоря о том, что ему надоело выступать и хочется вернуться к своей первой профессии - технаря.

Но, как теперь выясняется, Валерий Меладзе явно кривил душой. Никуда из шоу-бизнеса он не уходит. Стало известно, что Валерий Меладзе шестого августа выступит на вечеринке для богатых в Монако.

Стоимость билетов на концерт Валерия Меладзе в роскошном Yacht Club de Monaco стартует от 750 евро.