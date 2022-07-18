Билеты стоят от 750 евро: Валерий Меладзе выступит на вечеринке для богатых в Монако

Популярный исполнитель Валерий Меладзе, что называется, переобулся в воздухе.
Еще недавно музыкант заявлял о своем желании уйти из шоу-бизнеса, говоря о том, что ему надоело выступать и хочется вернуться к своей первой профессии - технаря.
Но, как теперь выясняется, Валерий Меладзе явно кривил душой. Никуда из шоу-бизнеса он не уходит. Стало известно, что Валерий Меладзе шестого августа выступит на вечеринке для богатых в Монако.
Стоимость билетов на концерт Валерия Меладзе в роскошном Yacht Club de Monaco стартует от 750 евро.
«Грузинский артист признан одним из последних романтиков нашего времени. Поклонники Меладзе по всему миру любят его за бархатный голос, харизматичные выступления на сцене и глубину текстов песен, написанных братом Валерия Константином», — говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, проекта BIG ART FESTIVAL
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Организаторы вечеринки обещают «элитарность на высочайшем уровне, и люкс в каждой детали. В атмосфере престижа и эксклюзива состоится уникальный живой концерт главного романтика эстрады — Валерия Меладзе».
По материалам Hello Monaco.