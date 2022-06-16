Билеты летят как горячие пирожки! Галкин выкатил график гастролей в Латвии и Эстонии

После продолжительного гастрольного тура в Израиле Максим Галкин готовится дать концерты в Латвии и Эстонии. Муж Аллы Пугачевой вышел на связь с поклонниками, посоветовав им не затягивать с покупкой билетов на его шоу, они разлетаются как горячие пирожки в базарный день. Также юморист выкатил график своего очередного турне.

Похоже, что Максим Галкин засиделся в Израиле и скучает по своей публике. Ну и конечно же, гонорары никогда не будут лишними. Часть денег за тур по Израилю муж Аллы Пугачевой перевел на благотворительность для украинских беженцев.