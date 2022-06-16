Билеты летят как горячие пирожки! Галкин выкатил график гастролей в Латвии и Эстонии

После продолжительного гастрольного тура в Израиле Максим Галкин готовится дать концерты в Латвии и Эстонии. Муж Аллы Пугачевой вышел на связь с поклонниками, посоветовав им не затягивать с покупкой билетов на его шоу, они разлетаются как горячие пирожки в базарный день. Также юморист выкатил график своего очередного турне.
Похоже, что Максим Галкин засиделся в Израиле и скучает по своей публике. Ну и конечно же, гонорары никогда не будут лишними. Часть денег за тур по Израилю муж Аллы Пугачевой перевел на благотворительность для украинских беженцев.
«А сейчас для вас, мои дорогие подписчики, то, чем я давно не занимался. Анонс моих концертов. Итак, очередные новые концерты! В Латвии и в Эстонии. Будут дополнительные концерты!»
А вот и сам график нового гастрольного тура Максима Галкина.
- 5 августа — Лиепая
- 7 августа — Юрмала
- 9 августа — Таллин
- 10 августа — Йыхви
- 13 августа — Юрмала
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