Билеты до 70 тысяч рублей: покинувший Россию Валерий Меладзе даст концерт в Москве

Азербайджан, Монако, а теперь и Россия – уехавший за границу Валерий Меладзе слукавил, когда сказал, что разочаровался в шоу-бизнесе и будет завершать карьеру. Видимо, желание зарабатывать не очисткой воды, а пением пересилило. Да и вряд ли на гидросооружении он смог бы заработать такие деньги – цена билетов на выступление внушительная.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Исполнитель хитов «Цыганка Сэра» и «Актриса» собрался выступить в России весной 2023 года. Это будет в концертном зале Барвиха Luxury Village. Чтобы посмотреть на любимого артиста, поклонникам предстоит выложить за билет от 2 до 70 тысяч рублей, пишет сайт «Народные новости». Причем, самых дорогих в продаже уже нет.