«Би-2» создали клип на песню, посвященную умершей подруге

Популярная рок-группа «Би-2» показала клип на песню «Колыбельная». Эта композиция, как и видео, музыканты посвятили Алене Мешковой — она была их близкой подругой. Как известно, Алены не стало в конце прошлого года. Новый клип дополнен описанием: музыканты «Би-2» рассказали о том, что Алена много лет руководила благотворительным фондом Константина Хабенского.

Выбор темы песни не случаен: как оказалось, Алена Мешкова незадолго до своей смерти попросила «Би-2» сочинить для нее колыбельную. Как отметили музыканты «Би-2», они сотрудничают с фондом актера и режиссера Константина Хабенского вот уже больше восьми лет.

За это время им удалось собрать средства, которые были использованы для лечения и реабилитации 96 человек, сообщает издание РИА ФАН.

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