Безвольные рабы: Галкин опять отвесил оплеуху соотечественникам

Галкин заявил о планах вернуться на родину, но продолжил поливать грязью россиян.
Алла Пугачева и Максим Галкин.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети

Максим Галкин на днях выступил в латвийской деревне Роя, где поведал о своих планах на будущее.

Оказывается, артист, как и его жена Алла Пугачева, тоже планирует вернуться в Росси. Он рассказал зрителям, что хочет повесить на свой замок в деревне Грязь табличку с надписью «Галкин muiza», что в переводе означает «поместье Галкина».

Также прошелся по коллегам-артистам, которые поддерживают страну. Далее разговор дошел до «раболепства русских», пишет Telegram-канал «Абзац». Галкин заявил, что после перестройки и 90-х годов это чувство вытравилось, но люди все равно остались безвольными рабами.

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