Безвольные рабы: Галкин опять отвесил оплеуху соотечественникам

Максим Галкин на днях выступил в латвийской деревне Роя, где поведал о своих планах на будущее.

Оказывается, артист, как и его жена Алла Пугачева, тоже планирует вернуться в Росси. Он рассказал зрителям, что хочет повесить на свой замок в деревне Грязь табличку с надписью «Галкин muiza», что в переводе означает «поместье Галкина».