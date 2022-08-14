Безвольные рабы: Галкин опять отвесил оплеуху соотечественникам

Максим Галкин на днях выступил в латвийской деревне Роя, где поведал о своих планах на будущее.
Оказывается, артист, как и его жена Алла Пугачева, тоже планирует вернуться в Росси. Он рассказал зрителям, что хочет повесить на свой замок в деревне Грязь табличку с надписью «Галкин muiza», что в переводе означает «поместье Галкина».
Также прошелся по коллегам-артистам, которые поддерживают страну. Далее разговор дошел до «раболепства русских», пишет Telegram-канал «Абзац». Галкин заявил, что после перестройки и 90-х годов это чувство вытравилось, но люди все равно остались безвольными рабами.