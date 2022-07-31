«Безупречный художественный вкус»: Владимир Путин поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем

31 июля свой день рождения отмечает знаменитая певица, народная артистка СССР Эдита Пьеха. В 2022 году у звезды эстрады юбилей – 85 лет.

Ее поздравляет бесчисленное количество друзей и поклонников, среди которых и первые лица страны. Президент России Владимир Путин тоже направил певице праздничную телеграмму.

«Уважаемая Эдита Станиславовна! От души поздравляю вас с юбилейным днем рождения. Ваше щедрое, самобытное творчество стало ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства, обогатило его замечательные традиции. Талант, артистический темперамент и безупречный художественный вкус по праву снискали вам признание профессионалов и слушателей разных поколений», - говорится в письме главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Президент пожелал артистке здоровья и благополучия.

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Напомним, в 2021 году Эдита Пьеха заявила об окончании концертной деятельности. В апреле ее внук Стас Пьеха рассказывал, как себя чувствует его знаменитая бабушка.