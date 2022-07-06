«Безумно приятно»: впервые приехавший в Калининград Цискаридзе пришел в восторг

Будучи артистом балета Николай Цискаридзе объехал много городов, как в России, так и за ее пределами. Но вот в Калининграде не был ни разу. Накануне он приехал в регион, где у него две большие задачи.

Во-первых, 6 июля впервые на сцене «Янтарь-холла» в Светлогорске состоится выпускной концерт учащихся этой старейшей балетной школы России. А во-вторых, ректор Академии Русского балета имени Вагановой займется отбором юных дарований, которые продолжат оттачивать свой талант уже в столице.

«Мы прилетели и я, если честно, еще не верю, что я в Калининграде. За последние полторы недели мне все время кто-то говорил, что это невозможно, уговаривали отказаться. Но я не отказался и родители детей, которые приехали со мной, не отказались. Мне было безумно приятно», - цитирует Цискаридзе «Комсомольская правда Калининград».

Помимо работы, Николай Цискаридзе планирует и прогулки по городу.

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