«Безумно люблю Ваньку Будько»: Добронравов объяснил, почему боялся своей роли в «Сватах»

Премьера многосерийной комедии «Сваты» состоялась в 2008 году, и с тех пор поклонники посмотрели уже семь сезонов. Одну из центральных ролей в сериале сыграл Федор Добронравов. Его Иван Будько, деревенский житель, породнившийся с семьей интеллигентов Ковалевых, из серии в серию попадал в разные оказии и забавно из них выходил.
Слава обрушилась на Добронравова, а на улицах стали подходить и называть его Будько. Тогда актер испугался, что повторит судьбу Александра Демьяненко, который ассоциировался у поклонников только с единственным персонажем — нелепым Шуриком из комедий Гайдая. Но смог побороть страх и благополучно продолжить съемки в сериале.
«Сначала я этого боялся. У меня был опыт общения с великими актерами Театра сатиры «Кабачка «13 стульев». Там была народная любовь такого размера, что никакие «Сваты» и рядом не стояли. Они не могли на улицы выйти спокойно! — рассказывал артист «Комсомольской правде». — Безумно люблю Ваньку Будько и считаю, это не просто сериал выходного дня. За 13 лет ребята написали в его характере и депрессию, и радость, и всякие разные коллизии. И он получился хороший, раскрытый».
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