«Безумно люблю Ваньку Будько»: Добронравов объяснил, почему боялся своей роли в «Сватах»

Премьера многосерийной комедии «Сваты» состоялась в 2008 году, и с тех пор поклонники посмотрели уже семь сезонов. Одну из центральных ролей в сериале сыграл Федор Добронравов. Его Иван Будько, деревенский житель, породнившийся с семьей интеллигентов Ковалевых, из серии в серию попадал в разные оказии и забавно из них выходил.

Слава обрушилась на Добронравова, а на улицах стали подходить и называть его Будько. Тогда актер испугался, что повторит судьбу Александра Демьяненко, который ассоциировался у поклонников только с единственным персонажем — нелепым Шуриком из комедий Гайдая. Но смог побороть страх и благополучно продолжить съемки в сериале.